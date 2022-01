“Hace dos meses que no tenemos agua”, reclaman vecinos del barrio El Radar

Vecinos del barrio El Radar de Paraná, se autoconvocaron y realizaron una protesta para reclamar la falta de agua en sus domicilios.“Hace dos meses que no tenemos agua. Hay veces que sale a las dos de la mañana, pero para las seis ya no hay más. No podemos estar todas las madrugadas esperando”, expresóWalter.Los vecinos se reunieron en la intersección de calle Caputo y Newbery, cortaron la calle y prendieron fuego unas cubiertas: “queremos llamar la atención y que nos escuchen. Hicimos muchos reclamos y llamamos al 147, pero no tenemos respuestas”.La protesta comenzó este lunes a las 19 horas y seguirá “hasta que nos den una solución”.