Humor Paranaense entregó los premios 2021: “Charango Flow”, el personaje del año

Video: Humor Paranaense: el creador de la página entregó los premios al personaje del año

La cuenta de Instagram Humor Paranaense, narra a través del humor diferentes situaciones que ocurren en Paraná. Esta cuenta cada vez tiene más repercusión y se volvió una de las más vistas en los últimos meses, por ese motivo, el creador entregó el premio 2021 al personaje del año.Teo Sac, el creador del sitio dijo aque es la cuarta edición de los premios. “Fue una idea que saqué de otras páginas y es muy loco porque pasan tantas cosas relevantes en todo el año, que podemos entregar los premios”.Entre todas las publicaciones, el personaje del año, según Humor Paranaense fue “Charango Flow”.“Estoy muy contento, no puedo creer que haya ganado. Le quiero agradecer al público que me sigue y me apoya”, expresó emocionado.Renzo Giménez es un joven que le da vida a “Charango Flow” en Paraná. Baila reggaetón y vende pan casero y girasoles para “ayudar” a su familia. Según contó, todavía tiene un sueño pendiente: “comprarle un taxi a mi papá. Yo sé que lo voy a cumplir”.Sobre la creación de la página, contó que surgió en Twitter: “yo ya venía con la dinámica de las páginas y en noviembre de 2016 comencé con esta idea. Hace poquito cumplió cinco años”. El primer meme fue de Homero Simpson.Según detalló, la idea de una página era “porque desde mi perfil no iba a tener tanta repercusión. El nombre es claro para que se sepa que todo se hace con humor. La difusión que tiene hoy en día es impresionante y no me lo esperaba”.“La página tiene un montón de llegada al público joven y la idea también es hacerle llegar las noticias de otra manera, porque no suelen consumir los medios de comunicación. La idea comunicar todo lo que sucede en Paraná”.