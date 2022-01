Un hombre fue arrollado por un colectivo y necesita una silla de ruedas

Ricardo, un vecino de Paraná necesita una silla de ruedas. El hombre tuvo un accidente el pasado 22 de diciembre: un colectivo lo chocó y le ocasionó fractura de hombro y pierna derecha. El hecho sucedió en calle Segunda Sombras.



Según relató el hombre a Elonce TV, él volvía del supermercado junto a su esposa, cuando estaba cruzando la calle y a “un paso de subir a la vereda, pasó un colectivo, me chocó la espalda, di dos vueltas y caí al piso. En ese momento, las ruedas de atrás de vehículo me agarraron la pierna”.



Ricardo es diabético, se sometió a una cirugía por el hombro y le falta otra intervención en la pierna: “los médicos no me aseguran que quede bien”. Por ese motivo el hombre está solicitando la colaboración de las personas y pide “de prestado” una silla de ruedas: “tengo que estar entre siete y ochos meses postrado”.



Sobre el accidente, contó que “el chofer estaba muy asustado porque decía que no me había visto. Se bajó y me ayudó, pero después en el hospital no se presentó nadie de la empresa”.



Para colaborar con Ricardo, se pueden comunicar al 343 5 250 356. Elonce.com