Lunes caluroso: socios disfrutan de temporada de piletas en los clubes de Paraná

El calor se hace sentir el primer día hábil del año. Para poder afrontar las altas temperaturas, socios del Club Talleres, Rowing Club y Nauquén, se hicieron presentes en las instituciones para disfrutar el verano con sonrisas, mates, entre amigos y familiares, y esparcimiento.Lucia de 6 años disfrutaba la pileta junto a su abuela. “Le pedí prestadas las antiparras para poder meterme”, contó ala niña.Por su parte, la mujer dijo: “trajimos a los nietos una semana de vacaciones a nuestra casa. Nos pasamos el día adentro de la pileta, es la única manera de pasar el calor”.Un grupo de amigas se encontraban reposando sobre un rincón de la pileta, disfrutando de una divertida charla. “Venimos todos los días. Hacemos natación, aquaerobic y nos reimos”.Joaquín, un niño de 9 años estaba en la pileta junto a sus amigos nadando: “vengo siempre porque en mi casa me muero de calor”, dijo.Por su parte, Gabriela contó que “cada vez que puedo, vengo. Me encuentro con amigos y nadamos, pasamos un buen rato”.Un grupo de adolescentes disfrutaban la tarde en la pileta. Además, compartieron el momento de merienda.“Los chicos casi todos saben nada, el cuidado pasa más por el comportamiento, que no corran peligro”, dijo a Elonce TV el guardavida.