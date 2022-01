Gran demanda para hisoparse en el nuevo Centro de Testeos Covid-19 en Paraná

Comenzó a funcionar un nuevo centro de testeos de Covid-19 este lunes en Paraná; el nuevo punto para realizar hisopados para coronavirus a personas con síntomas compatibles se ubica en Plaza Enrique Carbó, ubicada en calle Méjico entre Córdoba y Santa Fe, detrás de Casa de Gobierno.En el primer día de su habilitación,registró la gran demanda que tuvo el Centro de Testeos dado que la fila daba vuelta la plaza y llegaba hasta calle Alameda de la Federación.Los testeos se realizan de lunes a viernes de 10 a 13hs. Las personas se pueden acercar sin turno, y se atiende por orden de llegada.Se solicita a quienes asistan, que lo hagan con el Documento Nacional de Identidad, y se sugiere no concurrir con niños/as.“Deberían hacerse los testeos en más lugares porque el hospital San Martín no da abasto, había tres cuadras de cola”, comentó un matrimonio que adujo tener síntomas compatibles con Covid-19 y aguardaba su turno en la fila para ser hisopado.Otro hombre, manifestó tener dolor de garganta, explicó que le pareció “excelente” el nuevo punto de testeo y bregó para “que se pueda replicar en otros lugares porque el hospital está desbordado”. “Es la primera vez que me hisopo, porque hasta ahora no había tenido síntomas, pero creo que esta nueva cepa, la Ómicron, contagia más rápida porque veo cada vez más gente en las filas para hisoparse”, estimó.El dispositivo tiene como fin aislar de forma rápida y oportuna a los casos positivos de Covid-19, para poder frenar la circulación del virus, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual con el creciente aumento de confirmados. A su vez, se busca descomprimir y alivianar las guardias respiratorias que funcionan en hospitales y centros de salud de la ciudad.La sintomatología debe tener, al menos, 48 horas de evolución, para realizar el hisopado, y el Centro no estará disponible para hisopados de personas asintomáticas que precisen el resultado para algún tipo de trámite (incluido viajes).El resultado del hisopado se dará verbalmente, luego de 15 minutos de realizado el procedimiento. Además, se cargará en el Sistema de Vigilancia Nacional, y se podrá ver reflejado a las 24/48 horas en la Aplicación Mi Argentina.Cabe destacar que, el dispositivo, cuenta con la coordinación del Nivel Central del Ministerio de Salud y participa el equipo de Clínica Escolar, y el Departamento de Enfermería.