Nuevas tarifas para cruzar el Túnel: prevén “complicaciones” con el cambio

El 2022 comenzó con un aumento de tarifas para cruzar el Túnel Subfluvial que une Paraná y Santa Fe. El costo para la categoría 1 pasó a ser de 130 pesos y para el caso de los camiones de gran porte que implican el corte del viaducto, de más de 4.000 pesos.Uno de los inspectores del viaducto interprovincial, Francisco Padula, reconoció aque el aumento tarifario “fue sorpresivo”, pero según dio cuenta, “supuestamente estaba pautado”. Es que el aumento de peajes es a nivel nacional y el del Túnel “no es la excepción”, acotó al respecto.“Se programó el cambio de tarifas a partir de las 00 del 1º de enero, por lo que se generó una sorpresa para los usuarios. Y en Paraná, por problemas técnicos, el aumento tardó en impactar, pero finalmente los usuarios se van acostumbrando”, explicó Padula.“La mayoría de los vehículos que cruza con autos, es decir, de categoría 1. Los pagos se hacen en efectivo, con débito o crédito; y en el caso de los usuarios que cruzan todos los días tienen un descuento del 50% para el caso de la categoría 1 y los camiones radicados en Entre Ríos y Santa Fe, el 20%”, detalló Padula.Según el inspector, el tipo de pago más utilizado es el efectivo, por lo cual, estimó que habrá “complicaciones con el cambio porque hay faltante de billetes de 50 pesos”.Y en la ocasión anunció que el telepeaje, que se cortó durante la pandemia, no volvería a implementarse por un problema de delay de pago de la empresa.El inspector señaló que el costo del peaje para los camiones pasó de 800 a 1050 pesos, “y esos son esos los conductores que más se quejan”. De igual manera, mencionó que “los conductores de camiones de gran porte, que implican el corte del tránsito en el túnel, destacan que les sigue conviniendo el paso por el viaducto, en vez de dar vuelta por Victoria, pese a que tienen que pagar más de 4.000 pesos”.“Desde las 4, 5 de la mañana comenzamos con una gran afluencia de tránsito que es inusual para el resto del año, pero no para la época”, informó al dar cuenta que “todavía no se recuperó el nivel de paso de vehículos a como lo era ante de la pandemia, porque antes cruzaban hasta 10.000 vehículos por día, y a la fecha rondan los 6.000.