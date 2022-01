Comienza a funcionar un nuevo Centro de Testeos Covid-19 en Paraná

Con el objeto de colaborar con el diagnóstico y aislamiento oportuno de los pacientes positivos descomprimiendo el trabajo hospitalario y de los centros de salud, desde este lunes, en la Plaza Carbó de la capital entrerriana, se realizarán hisopados para Covid-19 a personas con síntomas compatibles.



El Ministerio de Salud de Entre Ríos se encuentra ultimando los detalles para la puesta en funcionamiento del Centro de Testeos para Covid-19 que funcionará desde este lunes detrás de Casa de Gobierno, más precisamente en Plaza Enrique Carbó -sito en calle Méjico entre Córdoba y Santa Fe-. La estrategia se desarrollará de lunes a viernes de 10 a 13, comenzando este lunes 3 de enero, según lo confirmó la ministra de Salud, Sonia Velázquez.



El dispositivo tiene como fin aislar de forma rápida y oportuna a los casos positivos de Covid-19, para poder frenar la circulación del virus, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual con el creciente aumento de confirmados. A su vez, se busca descomprimir y alivianar las guardias respiratorias que funcionan en hospitales y centros de salud de la ciudad.



De esta manera, la estrategia apunta a realizar hisopados a personas mayores de 15 años, con al menos un síntoma compatible con Covid-19 (fiebre, dolor corporal -articular o muscular-, tos, rinitis, vómitos, o diarrea), que no haya tenido contacto estrecho con algún paciente que ya tenga diagnóstico positivo de Coronavirus (por test rápido o PCR).



En este sentido, la directora del Primer Nivel de Atención, Daniela Waldner, explicó: “La sintomatología debe tener, al menos, 48 horas de evolución, para realizar el hisopado, y el Centro no estará disponible para hisopados de personas asintomáticas que precisen el resultado para algún tipo de trámite (incluido viajes)”.



Asimismo, Waldner aclaró: “El resultado del hisopado se dará verbalmente, luego de 15 minutos de realizado el procedimiento. Además, se cargará en el Sistema de Vigilancia Nacional, y se podrá ver reflejado a las 24/48 horas en la Aplicación Mi Argentina”.



A su vez, la funcionaria destacó: “Se podrán acercar sin turno, y se atenderá por orden de llegada. Para esto, solicitamos la colaboración de la sociedad en las medidas de prevención: uso correcto de barbijo (tapando desde la nariz hasta el mentón); y respetar el distanciamiento social en la fila”.



Cabe destacar que, el dispositivo, cuenta con la coordinación del Nivel Central del Ministerio de Salud y participa el equipo de Clínica Escolar, y el Departamento de Enfermería.



Por último, se solicita a quienes asistan, que lo hagan con el Documento Nacional de Identidad, y se sugiere no concurrir con niños/as.