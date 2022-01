Pesar por la muerte de Eberlé, definido como “gran amigo, familiero y divertido”

Policiales Falleció el dueño de estación de servicio que resultó quemado en explosión

registrada el jueves en un predio ubicado en Avenida Almafuerte, en Paraná. Se trata de, de 57 años, quien había sufrido graves heridas como consecuencia de un incendio desatado cuando pasaba combustible de un camión cisterna a otro, supo“Está lloviendo y son todas las lágrimas que se están derramando por alguien tan querido como vos Claudio Eberlé. Soy uno de ellos lloré mucho por tu accidente y rogué por ti, pero no fue suficiente para tenerte de nuevo con nosotros. Donde estés, que te sea un mundo mejor. Se sintió mucho tu partida, que descanse en paz Claudio querido”, posteó un amigo del estacionero. Y agregó:, nuca me olvidaré lo que me hacían con Susana y Raúl para mi cumple, que vueles alto y protejas tus hijos que están sufriendo mucho tu partida y ayúdalos a que sea más leve el dolor”.De hecho, dos instituciones deportivas de la ciudad, los clubes Olimpia y Paracao, comunicaron sus condolencias por la pérdida de quien fuera el padre de Jesús, un jugador de esas divisiones formativas.“Claudio Eberlé dejaste esos momentos de juntadas en familia, de risas y joda, un tipo al que”, lo graficó otro de sus familiares. “Hoy tu luz se ha apagado, dejando un gran vacío en tus hijos y tú señora, dale fuerza a mi prima y a tus hijos para poder llevar adelante semejante dolor”, encomendó. Y cerró:

Sinceramente uno no termina de entender y de poder pasar tanto dolor de lo q nos dejó el 2032 y al final en este año... Publicado por Mache Leonetti en Sábado, 1 de enero de 2022

Sobre el hecho

