Conductor chocó a cadetes en moto y huyó: buscan un Ford Focus 2007-2011

Buscan un Ford Focus 2007-2011

Elonce.com

Humor Paranaense Publicado por Briian Lma en Viernes, 31 de diciembre de 2021

Cadetes buscan al automovilista que lo chocó y huyó tras el accidente registrado el miércoles 29 de diciembre, en horas del mediodía, en la intersección de calles Vucetich y Brasil, en Paraná. Una de las víctimas resultó con heridas de consideración y al no contar con los datos de la patente del vehículo, el seguro no le brinda la cobertura necesaria para continuar su tratamiento.“Mi compañero y yo estábamos haciendo un servicio de cadetería cuando pasamos por calle Vucetich y nos interceptó un auto que subía por calle Brasil; prácticamente estábamos pasando la mitad de la calle, tocando el próximo badén, cuando el auto nos interceptó del lado izquierdo”, recordó Brian aY agregó que el vehículo tocó la moto “por la parte de atrás” e hirió a su compañero y lo dejó tirado. “Yo salí disparado hacia adelante e impacté contra otro auto que estaba estacionado; mi hombro quedó bajo el vehículo”, rememoró.El joven cadete recordó que levantó la moto, “porque en el momento el dolor no fue captable”, y cuando fue a asistir a su amigo, el responsable del auto se bajó y les preguntó si necesitaban asistencia. “Le dije que sí, que llamara a una ambulancia porque mi amigo sangraba y yo estaba dolorido, pero esta persona nos dice `Si, ya vengo´. Se subió al auto y se marchó”, apuntó el damnificado por el coche.Y continuó: “En el momento no me di cuenta de ver la patente porque pensé que iba a volver, me crucé a un kiosco para pedir un poco de agua y en ese momento me di cuenta que el auto ya no estaba. El quiosquero me dijo que el conductor había arrancado el auto y que se había por calle Brasil”.“Cuando vio que mi compañero sangraba mucho, y nos preguntó cómo estábamos, o actuó con miedo o no tenía seguro”, estimó.Como consecuencia del accidente, Brian informó que su compañero resultó herido en el pie y él tiene quebrada la clavícula. “Con este soporte, tengo que estar diez días en reposo y si el hueso no llega a desplazarse en ese tiempo, tengo que recurrir a cirugía”, lamentó.“Con un amigo, ayer a la tarde, fuimos al lugar del hecho, y vimos que todavía había unos plásticos tirados que los policías no lograron recolectar: se trataba de un plástico del portafoco y en la parte trasera decía el número de serie y la marca, que era Ford”, explicó el cadete. Investigaron y llegaron a la conclusión que era de un Ford Focus 2007-2011.Respecto del automovilista, mencionó que “era alto y flaco, tenía entre 27 y 30 años, de pelo color castaño, con rulos; y vestía una chomba a rayas y pantalón corto”.En la oportunidad, Brian solicitó a vecinos que tengan los registros de las cámaras de seguridad de calle Brasil o cercanías a fines de hallar el rodado en cuestión. Quienes puedan aportar datos, pueden comunicarse al 3436211326.