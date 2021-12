Gran demanda de hielo para el 31: la producción depende de la provisión de agua

Paraná Retomaron producción de agua potable y durante la mañana llegaría a los hogares

Precios

Los testimonios

Desde una fábrica de hielo de Paraná, de calle Antonio Crespo al 20, dieron cuenta ade la gran demanda de bolsas de rolitos para refrescar las bebidas con las que se brindará en la noche del 31.Pero, ante la gran demanda, el inconveniente en la proveedora era la falta de agua potable, servicio que permanecía interrumpido desde ayer en la capital entrerriana. “Un llamado de atención para las autoridades, porque con estas temperaturas no se puede operar sin agua, no solo por la fábrica, sino para el común de la gente que necesita agua en su casa”, apuntó el comerciante.Consultado al empleado si la fábrica atenderá este sábado, éste explicó: “Habitualmente hacemos un gran esfuerzo para abrir el 1º porque escasea la cantidad de hielo, con lo cual, estamos haciendo la logística necesaria para poder atender al público”.Se recordará que el 25, por Navidad, no se conseguía hielo en ningún lado producto de la gran demanda ante las altas temperaturas; algunos negocios vendieron el vaso con rolitos a 100 pesos.200 pesos la bolsa de tres kilos400 pesos la bolsa de siete kilosEn la fábrica de hielo no había disponibilidad de bolsas de 14 kilos porque la mayor provisión se entregaba a restaurantes y a clientes que habían realizado los pedidos con anterioridad.En la ocasión,rescató el testimonio que quienes aguardaban en la fila para llevar su bolsita de hielo.“Me aseguro la bebida fresca para mis hijos, porque hace más calor que el año pasado y vamos a necesitar refuerzo. Preparamos hielo, pero no damos abasto”, comentó una mujer.“Las cubeteras de las heladeras no dan abasto y esta noche tenemos más gente en casa”, agregó otra.“Siempre compro para que sobre”, aseguró un cordobés al comentar que, en su provincia, también había faltante de agua.Otro vecino llevaba hielo para la chopera de la mesa chica de la familia. “Seremos poquitos pero buenos”, remarcó. Y agregó: “Revendí mi entrada que había comprado para salir a bailar por los casos de Covid-19 y prefiero quedarme con mi familia”.