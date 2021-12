Últimos preparativos para recibir Año Nuevo: ropa blanca y arreglo del cabello

“Camisas estilo floreadas, estilo hawaiano, y bermudas en colores claritos son lo más buscado en esta época, si bien los hombres no priorizan el rojo para Navidad, si lo hacen con el blanco para recibir el Año Nuevo”, contó Leo, responsable de una tienda de indumentaria masculina.“Los hombres usan camisa blanca y se arreglan un poquito más porque se sale más en la noche del 31”, destacó.En relación a los precios, el comerciante comentó que “una camisa y una bermuda rondan entre los nueve y diez mil pesos, y si le agregas unas zapatillas, los 20 mil pesos”. “Son prendas que se usan durante todo el verano y después se pueden combinar con otras”, ponderó.En la oportunidad, el vendedor reconoció que lo “sorprendió ayer la cantidad de personas que pasaron por la Peatonal para las compras de sus outfits” para recibir el Año Nuevo.Desde una peluquería de la ciudad, Sebastián, en tanto, comentó: “Por ser el último día del año, estamos trabajando a full, como todo diciembre que es un mes fuerte para la peluquería”.Consultado al peluquero por las tendencias para esta temporada, mencionó que “tanto varones como mujeres, usan mechas de colores fantasía, no solo los rubios, o aclararse el cabello”. “Se dejaron de usar las extensiones, y ahora las chicas se juegan más por el cabello corto, casual y más descontracturado”, destacó.En la oportunidad, se le mencionó al coiffeur el caso de Antonella Roccuzzo, quien fue noticia esta semana por haberse retocado el look en la peluquería de su barrio, en Rosario. “Las transparencias se hacen a las morochas, porque no les cambias el color de su pelo, sino que las mechas aparecen en la parte de abajo con el movimiento; no deja de tener su personalidad siendo que se destaca por su cabello oscuro”, detalló en relación a la elección de la rosarina.Al preguntarle al Sebastián cuándo conviene ir a la peluquería en verano: “Si te vas de vacaciones al mar, donde hay sol y arena, donde todo tipo de agentes externos castigan el cabello, hay productos para combatir ese desgaste del cabello”, recomendó y mencionó el caso de “productos con filtro UV y máscaras capilares para hidratar el cabello. “Al regreso es recomendable cortar las puntas y hacer un botox o shock de queratina”, agregó.“Pese a que fue un año duro por la pandemia y el miedo de la gente a regresar a la peluquería por el temor al contagio, tenemos un balance positivo porque los salones de belleza no fueron focos de contagios”, destacó el peluquero al bregar por “salud, felicidad y que esta noche nos cuidemos entre todos”.Otro joven deseó que “comiencen bien el año y no se contagien de Covid-19”. Para mí fue un buen año porque la conocí a ella”, reafirmó en relación a la chica con la que iba al gimnasio. “Me causó gracia de ella que siempre tiene olor a perfume de ropa”, dijo entre risas.