“Hace 45 días que no tenemos agua”, vecinos reclamaron con quemas de cubiertas

Vecinos del barrio 8 de Septiembre, en inmediaciones de Calle Miguel David, entre Héctor Bordón y Pedro Martínez, se manifestaron este jueves con quemas de cubiertas para reclamar la falta de agua en la zona. Indicaron que son 50 familias afectadas.“Hace 45 días que no tenemos agua y tampoco una respuesta o solución. Se nos acercó una persona y nos dijo que el lunes recién arreglarían el problema, peros siempre es lo mismo y nunca vienen. Pero cómo vamos a estar tanto tiempo sin agua”, expresó auna vecina.“En la zona hay muchas familias con niños y hay personas enfermas”, dijo. Seguidamente contó que se movilizaron por diferentes zonas para pedir agua “pero no podemos estar molestado a las personas”.Según comentó la mujer, desde Obras Sanitarias “nos dijeron que se iban a acercar, pero hasta el momento no han venido. No soportamos más esta situación y estamos cansados de esperar”.Al finalizar, explicó que el problema vendría de “un caño roto en calle Bordón. Creemos que no es mucho lo que tienen que arreglar”.