Ex trabajadores de El Entrerriano se manifestaron a un año del cierre

Nancy, una de las ex trabajadoras de la firma

Cabe recordar que la empresa señera en la provincia, cerró hace un año, tras casi 100 años de historia, y dejando sin trabajo a 160 empleados, muchos de los cuales, eran empleados de muchos años en la firma.La crisis del bazar comenzó hace varios años atrás. El cierre se dio tras largo proceso en el que fueron bajando las persianas de las distintas sucursales.El Entrerriano tenía sucursales en Concordia, La Paz, Viale, Crespo, dos locales en avenida Almafuerte, un depósito en calle Italia, dos locales comerciales en calle Gualeguaychú y un inmueble en Santa Fe que ya se vendió.Este jueves, trabajadores se manifestaron frente a la casa de uno de los dueños de la empresa, Roberto Baruh., aseveró aque “exactamente hoy 30 de diciembre, hace un año, cerró las puertas, nos dejaron en la calle, con las manos vacías y el corazón roto. Nunca recibimos un telegrama de despido. Estamos pidiendo lo que nos corresponde, la indemnización y los haberes que nos deben”.“Es muy triste cómo nos tuvimos que ir de la empresa, muchos trabajadores único sostén de familia, que no la pasaron bien y no la están pasando bien aún”, aportó.Dejó en claro que “nuestro grupo de abogados están siguiendo este tema. Desde hace un año estamos con las demandas y las idas y venidas de las contestaciones de cartas, pero por parte de ellos no hemos tenido ningún tipo de respuestas”.La empresa tenía más de 90 años, “se forjó gracias a todo el grupo humano de Bazar El Entrerriano, la familia, como ellos decían”, contó Nancy que aseveró que tenía 36 años de antigüedad en la firma.