Estafa bancaria: vaciaron su cuenta y sacaron un crédito por 500.000 pesos

Un cliente del banco Hipotecario fue víctima de una estafa a través de su cuenta de homebanking en Paraná. Delincuentes accedieron a sus datos y sustrajeron todo el dinero que había en la cuenta y además le sacaron un préstamo por 500.000 pesos.Se trata de la segunda persona estafa que es cliente del Banco Hipotecario. Según supo, hace unos días una mujer que tenía una cuenta en el mismo banco también fue víctima de una estafa, delincuentes le robaron todo el dinero que le había sidoLuciano Scipione, el abogado de uno de los damnificados, al que le vaciaron la cuenta y le sacaron un crédito, expresó aque “es otra, a mi cliente le ingresaron a la cuenta bancaria, extrajeron una cantidad de dinero, que era para un vaije, y le solicitaron un crédito que ofrece el banco desde el homebanking”.“Realizaron dos maniobras delictivas, por un lado el hurto del dinero y por otro lado la otorgación del crédito por 500.000 pesos”, sostuvo el abogado y detalló a raíz de lo sucedido realizaron una denuncia penal, una exposición en Defensa del Consumidor y una denuncia en la entidad bancaria. “El banco dice que no son responsables de que alguien haya entrado al homebanking del damnificado;Sobre el avance de la causa, Scipione expresó: “Tras las presentaciones judiciales la jueza hizo lugar a una cautelar y”. Y expresó que, si no fuera por la cautelar, “el damnificado debería pagar unos 35.000 pesos en enero, pero en este momento se está investigando a donde fue el dinero de la estafa”.Además, el abogado apuntó contra la entidad bancaria y la manera de otorgar un crédito: “Debería ser en una oficina y se debería firmar un contrato y con una serie de pasos. Los bancos obligan a las personas a no concurrir a los establecimientos y manejarse por el sistema online; y creemos que banco se tiene que hacer responsable porque mi cliente fue estafado”.