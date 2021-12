Incendio en camión con combustible: "Nunca vi a una persona prendida fuego"

Policiales Explosión e incendio de camión cisterna con combustible en estación de servicios

Riesgo de desastre

“Lo apagamos con las remeras”

“Cayó prendido fuego”

, ubicada en Avenida Almafuerte, a la altura del puente sobre el arroyo Las Tunas, cerca del ingreso al Parque Industrial.. Ambos sufrieron quemaduras y fueron trasladados al hospital San Martín.Juan Carlos, el conductor del camión que descargaba combustible en la estación de servicios, contó a, relató y agregó: “lo que intenté, fue sacar el otro camión, porque yo llevaba nafta y si llega a tomar el camión, no queda nada”, remarcó el trabajador.Sobre las causas del incendio, uno de los camioneros arriesgó una posible hipótesis sobre el siniestro y afirmó que podría tratarse de laEn tanto, Omar, un camionero que transporta hacienda y estaba en el lugar, dijo a, hasta que llegó un muchacho con el matafuego”, explicó y agregó que “lo apagamos con nuestras remeras. Nunca me imaginé ver una persona prendida fuego”, sostuvo.Asimismo, afirmó quey agregó que el herido “estaba vestido con un jean y una remera. Fue terrible verlo en llamas”.Por su parte, Daniel, un empleado de la estación de servicios “Voÿ”, el cual trasladó en su camioneta a los heridos, dio detalles de lo ocurrido en el momento de la explosión y posterior incendio. “, porque se le había prendido fuego la ropa y todo”, contó el empleado del lugar.Eberlé “iba consciente en la camioneta y decía que no sabía lo que había pasado. Hablaba y se quejaba del dolor hasta que llegamos al hospital, pero estaba bastante quemado”, contó Daniel a Elonce TV y agregó:“El otro camión alcanzó a retirarse, porque era un peligro por la cantidad de combustible que llevaba”, concluyó el trabajador. Elonce.com