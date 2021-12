Empresas dicen que “es imposible” dar marcha atrás con reducción de colectivos

Las empresas de transporte urbano de Paraná realizaron un descargo ante la intimación que recibieron del municipio por haber quitado colectivos de las calles.Al respecto, el empresario Marcelo Lischet sostuvo que la decisión del municipio “es errónea, porque hace 10 años que se cortan servicios en los días previos a las Fiestas para dar vacaciones al personal. Nunca tuvimos inconvenientes. Si ellos hubieran querido cambiar el sistema nos tendrían que haber comunicado para que no diagramemos las vacaciones, porque al personal hay que notificarlo con 45 días de anticipación”.No obstante, aclaró que, si cortan las licencias, deben abonarlas y “no es rentable el servicio”.Lischet manifestó que “en el mes de marzo tendríamos que tener toda la flota y el personal. A lo mejor la inexperiencia de algunos que toman las decisiones llevó a esto, sin analizar el daño que se puede producir económicamente a las empresas. La gente estaba acostumbrada a esto”.“Hicimos los descargos y pensamos que deberán rever la decisión, porque nunca se nos comunicó que se iba a cambiar el sistema”, insistió el empresario. Acotó que “el viernes pasado informamos los horarios que se iban a cumplir, pero 65 personas empezaron sus vacaciones el 20. Si tendríamos que dar marcha atrás deberíamos pagar el 100% al personal”, se explayó. Y ratificó que “es imposible dar marcha atrás. No podemos tomar personal temporario. Un chofer no se hace de un día para el otro”.