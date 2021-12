El deseo de Año Nuevo en hogar Madre Teresa de Calcuta: “Una casa más grande”

Un deseo para Año Nuevo

La residencia municipal “Madre Teresa de Calcuta” de Paraná cumple 16 años de vida institucional. En el hogar, ubicado en la intersección de calles Don Bosco y Blas Parera, residen 12 personas en situación de calle.“Es un orgullo cumplir 16 años en este hogar porque estoy desde el primer día en el que comenzamos en la lucha diaria para darle un poquito a esas personas que no tienen familia, que están solos, y acá estamos para darle contención a ellos”, comunicó ala encargada de la residencia, Nora Córdoba. Y agregó: “Mi mayor orgullo es poder darles un plato de comida y que ellos tengan una contención. Por ahí me hacen enojar porque se van y vuelven tomados, pero si uno reflexiona, ellos no tienen a nadie”.En la oportunidad, Córdoba recordó que la residencia surgió “gracias a Don Julio Solanas, un intendente que escuchó a varias mujeres que dábamos de comer en la calle”. “El objetivo era dar un desayuno, una cena y así se fue creando como un dormidero en este lugar; y la situación se fue dando para que, en los días de invierno, pudieran quedarse porque no tenían donde dormir”, sintetizó.En el “Madre Teresa de Calcuta”, hay 12 residentes, y la mayoría cuenta con una pensión por discapacidad o la jubilación mínima; se les brinda el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, pero -según resaltó Córdoba- “lamentablemente, es un lugar muy chiquito”.“Cada intendente que hace su campaña para renovar el cargo nos promete una casa más grande y un montón de cosas que lamentablemente nunca llegan a cumplir”, apuntó. El hogar tiene dos dormitorios y un comedor, además de una oficinita para los empleados.“Te duele cuando una persona en situación de calle viene a pedirte un lugar para dormir y no tenemos más espacio. Un plato de comida no se le niega a nadie, pero, lamentablemente, alojamiento ya no podemos brindar”, fundamentó Córdoba.Consultada a la responsable de la residencia cómo transcurrieron las restricciones por la pandemia, ésta recordó: “Fue difícil, costoso, pero gracias al esfuerzo de todos, cada uno de nosotros puso su granito de arena para que ellos cada día se sientan bien y acompañados”.Y en relación a las festividades por Navidad, mencionó: “Durante todo el año juntamos monedita por monedita para pasar una Navidad diferente y a cada uno ellos les entregamos un presente después de la cena; eso es gracias al esfuerzo de nosotros, los empleados”. Lo propio se hará en la noche de este 31 para recibir el Año Nuevo.“La casita ya es muy vieja, está muy deteriorada y se está viniendo abajo. Además, es muy pequeña, por lo cual necesitaríamos un lugar más amplio para que los residentes puedan estar más cómodos y también para poder recibir a más personas”, imploró Córdoba.Fue en ese sentido que, a través deelevó su deseo para Año Nuevo: “Una casa más grande para poder albergar más personas que lo necesitan, porque es lamentable la cantidad de hombres, adultos mayores, que están en la calle”.“Si bien se organizan actividades para los adultos mayores, ellos no se involucran porque llevan una mochila muy pesada y piensan que todos los desprecian, ni siquiera van a las reuniones si no los acompañamos porque la sociedad los excluye”, reveló Córdoba. Y continuó: “A mí me dicen `¿vos te haces cargo de esos viejos?´. Y sí, es mi orgullo hacerme cargo de estos viejos que no tienen a nadie porque no sé si algún día mi marido o alguno de mis hijos no va a andar en la calle como ellos”.“Este lugar debería ser un orgullo para las autoridades, pero lamentablemente nos tienen muy abandonados”, lamentó.