Gran concurrencia a jornada abierta de vacunación contra el Covid-19 en Paraná

Avanza el Plan Rector de Vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este martes en el Complejo Escuela Hogar estaba prevista a aplicación de primeras, segundas, terceras y dosis de refuerzo contra la pandémica enfermedad.rescató el testimonio de algunos de los que aguardaban en la fila que alcanzaba aproximadamente los 700 metros de extensión.“Tengo turno para la segunda dosis de Sputnik V, pero me mandaron a hacer la fila”, comentó un hombre. Consultado sobre los motivos por los que llegó a esta fecha sin completar su esquema de vacunación, este explicó: “Demoraron en convocarme y cuando había jornadas abiertas, no podía asistir porque trabajo”. En la ocasión, recordó que, durante las restricciones por la pandemia, la pasó “bastante complicado”. Fue por eso que, para el vecino, “la vacunación sería una respuesta”.“Aproveché que era una jornada abierta, y es mucha gente la que hay para vacunarse”, señaló una mujer que esperaba para aplicarse la segunda dosis de Sinopharm. “A todos nos conviene estar vacunados”, resaltó.“El refuerzo es muy bueno porque no sabemos cómo viene la pandemia, y con esto podemos estar más protegidos”, destacó una mujer mayor que asistía a la Escuela Hogar junto a su hijo a completar el esquema de vacunación.Un hombre que acompañaba a su hija a recibir la segunda dosis de Pfizer, señaló que “ella la esperaba con ansias, como todos”. “Al no tener el llamado, se acumula mucha gente, pero uno trata de mantener las dosis a tiempo”, argumentó.