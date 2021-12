Reducen la potabilización de agua por reparación y afectará a toda la ciudad

Vecinos de distintos puntos de la ciudad amanecieron este jueves sin el servicio de agua potable en sus domicilios. Desde Obras Sanitarias informaron a Elonce TV que la faltante se debe a la rotura de un caño maestro ubicado en inmediaciones de La Toma y, tras informar que para reparar la avería se debió interrumpir la producción de agua potable en la planta potabilizadora Echeverria, se aclaró que el problema podría agravarse cuando se agoten las reservas en los centros de distribución.



“Amanecimos con la rotura de uno de los caños que trae agua cruda desde el río hasta la planta Echeverría; en esta ubicación hay dos conductos, uno de 900mm y otro de 750mm, y sospechamos que podría ser el de mayor porte. En las primeras horas de la mañana se iniciaron los trabajos de excavación para localizar el caño, ver qué tipo de rotura encontramos y proceder a repararla”, comunicó a Elonce TV el subdirector de Redes de Obras Sanitarias, Daniel Movio.



Los trabajos se concentraban en calles Rondeau y Camino Costero, en inmediaciones de La Toma, donde se ubica un acueducto que transporta el agua cruda captada en los muelles de Toma Nueva, para ser potabilizada en la planta Echeverría.



De acuerdo a lo que explicó Movio, a raíz de las tareas de reparación, “a las 8 se tuvo que interrumpir la producción de agua potable, es decir, la captación de agua cruda a la planta Echeverría”. “Los niveles de las reservas en la planta Echeverría y de los otros centros distribuidores están recibiendo agua potable pero no estamos produciendo y el riesgo es que se vacíe la cisterna de Echeverría, y a causa de ello, los centros distribuidores, con lo cual se notará la falta de agua en varios sectores de la ciudad”, destacó el funcionario municipal.



“Nos faltan largas horas de excavación porque el caño tiene una profundidad de cuatro metros, hay que mover alrededor de 50m³ de tierra y arena. Será una jornada de mucha labor”, afirmó, sin llegar a estimar cuándo podrían finalizarse los trabajos. Se redujo la potabilización de agua A raíz de esta intervención se encuentra paralizada la producción de agua en ese establecimiento, que aporta más del 70% del suministro a la red pública de distribución.



Y si bien la producción de agua en la planta Ramírez se mantiene operativa, no alcanza para abastecer y cubrir la demanda de toda la ciudad; la producción afectará inicial y directamente la provisión de agua potable en los hogares de la zona este de la ciudad, atendidos desde los centros Lola Mora y Parque del Lago, pero con el paso de las horas su impacto será general en todo el servicio.



Para amortiguar la reducción en la producción de agua potable, Movio anticipó que “se trata de hacer un bypass por el otro conducto que no está averiado, pero producirá casi el 40% del total que se potabiliza por día”. Instan a hacer un uso responsable del suministro almacenado Mientras continúen los trabajos de reparación de la cañería, y hasta tanto se normalice la producción y distribución, se insta a la comunidad a realizar un uso responsable del suministro almacenado en cada uno de sus tanques domiciliarios, de modo de contar y disponer para las actividades esenciales del hogar.



En la ocasión, el funcionario municipal pidió “al usuario que todavía tiene agua, que no la malgaste, que suspenda el llenado de la pileta y piense en los otros ciudadanos que desde anoche están sufriendo la falta de agua”.





(Elonce)