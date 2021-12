Alerta amarilla por más calor: estiman que hoy seguirá subiendo la temperatura

La ola de calor se mantendrá e incluso se agudizará hoy sobre el centro y norte del país, con temperaturas que podrían alcanzar e incluso superar los 40 grados. No se espera en el corto plazo un cambio en la masa de aire.El pronóstico de Defensa Civil para esta jornada da cuenta de vientos débiles del noreste y norte por la mañana, poco nuboso y muy caluroso.Luego, por la tarde, vientos rotando a débiles del sudeste y este sobre el sur y centro de la provincia. “Parcialmente nublado y extremadamente caluroso, con elevadísima sensación térmica”.Según el informe, se esperanDe acuerdo con esas previsiones,que no afectaría en lo inmediato a toda la provincia.".Asimismo, es probable que "tengamos un mejoramiento temporario, y el domingo por la tarde o noche volverían a desarrollarse lluvias y tormentas en nuestra región".En tanto, "habría un mejoramiento el lunes y hacia el martes nuevamente inestable".. Es decir que en las etapas de mejoría seguiría haciendo calor", señalaron desde Defensa Civil de la provincia.Finalmente, estimaron que ", y las temperaturas desciendan para entonces, pero no marcadamente".