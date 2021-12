Vecinos reclaman que “desde hace once días” no cuentan con agua

Pamela, una de las habitantes de esa zona de Paraná, detalló a Elonce TV que “desde hace once días que no sale de la canilla ni una gota de agua”. Mencionó que han realizado “infinidad de reclamos y no hay soluciones, nos derivan a otras áreas, en el 147 tendremos unos 40 reclamos, no nos atiende nadie”.



La mujer contó que hace un año desde la comuna “nos prometieron que nos iban a hacer la conexión de red de agua para que vivamos dignamente. Hasta el día de hoy no hay nada. Tenemos el expediente que nos indica que el proyecto está aprobado”.



“Somos una cortada olvidada de obras, pero no de impuestos”, aseguró.



Otra de las vecinas indicó que hasta el momento “con lo único que contamos es con una conexión que en su momento hicimos con el aporte de todos los habitantes de este lugar. La cortada nuestra no figura en ningún lado. El caño que pusimos en ese momento, no tiene presión de agua y hoy no sale ni una gota”.



Dijo que son aproximadamente 25 viviendas, las que sufren el inconveniente.



“Tenemos familias, niños, termotanques solares que pueden reventarse producto de que no hay agua; estamos en plena pandemia, cuando deberíamos tener todos los cuidados, y no tenemos agua desde hace once días corridos. A veces, el camión municipal se apiada de nosotros y viene, para llenarnos la cisterna. Ha pasado tres veces en once días. NO podemos más”, manifestó. Elonce.com.