Terminal: el pasaje desde Paraná hacia Brasil cuesta alrededor de $15.000

Partió desde la Terminal de Ómnibus el primer colectivo con destino a Brasil en el mediodía del miércoles. “El colectivo salió desde Córdoba, pasó por Santa Fe, en Paraná subieron ocho pasajeros con destino a Brasil”, valoró el gerente de Flecha Bus y Zenit, Enrique Susevich, aSegún detalló, el pasaje a Camboriu por tramos tiene un valor 15.000 pesos aproximadamente solo ida , más el impuesto país en el caso de abonar con tarjeta de crédito. “Hoy salió el primer colectivo, pero desde el 2 de enero vamos a tener pasajes todos los días, la demanda es alta y la gente se anima a viajar”, expresó al remarcar que “las personas están comprando y a diferencia de años anteriores, muchos adelantaron la compra de pasajes para Brasil y hasta el momento no hay refuerzos”.Puntalmente, expresó que en el micro que partió este mediodía viajaron unos 45 pasajeros y “la venta salió hace diez días y como los pasajes no están caros se vendieron muy rápido, desde el 2 de enero vamos a salir todos los días".Consultado sobre los requisitos para poder viajar, Susevich, detalló: “en el ingreso de Brasil solicitan el certificado de vacunación completo (dos dosis); no piden test de pcr en la entrada del país, pero si es necesario cuando el pasajero ingresa a Argentina”.En tanto, una mujer oriunda de Brasil, Ana, que estaba en la Terminal de Paraná, informó que para ingresar a Argentina debió realizarse un test de pcr y destacó que “en Brasil el costo es de unos 280 reales, en tanto en Argentina es de 6.000 pesos, (unos seis reales); hay mucha diferencia; además junto a mi pareja contratamos un seguro de covid, cuyo valor es de seis dólares por día para cada persona”, sumó.Además, destacó: “En la Aduana fue muy complicado ingresar a Argentina, y las líneas de colectivos eran muy pocas, quería venir a ver a mis hijos y nietos, y valió pena porque los extrañamos mucho”.Una joven de Concordia, que aguardaba para viajar a Brasil, sumó que “el pcr tiene un costo de 5.200 pesos algo caro, porque no siempre vamos de vacaciones, sino que es por un asunto familiar”.