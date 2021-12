Los frutos de la solidaridad: el detalle de las donaciones en Once por Todos

Paraná La edición 2021 de Once por Todos cerró a puro ritmo con artistas solidarios

Detalle de donaciones que se recibieron en Sala Mayo

Alimentos

Elementos de limpieza

Elementos de higiene personal

Pañales

Alcancía virtual

Beneficiarios de Once por Todos

La 17º edición de la jornada solidaria Once por Todos se desarrolló el 8 de diciembre en la Sala Mayo de Paraná. Allí, una gran cantidad de personas realizó su aporte para las instituciones beneficiarias.Once Por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. La idea fue impulsada por Canal Once y con el paso de los años, la movida fue sumando adherentes y hoy, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.Durante 11 horas una gran cantidad de personas asistieron a la Sala Mayo y a los diferentes puntos de recepción llevando sus donaciones y los resultados fueron sorprendentes.Arroz: 2.332 paquetesFideos: 6.623 paquetesPure de tomate: 1.238 paquetesLeche larga vida y en polvo: 1.208 litros (larga vida) + 8.000 litros (leche en polvo).: 9.208 litrosAceite: 169 botellasYerba: 272 paquetesCacao: 521 paquetesAzúcar: 1.049 kilosJugos en polvo: 78 sobresSopas: 17 paquetesHarinas: 943 paquetesMermeladas: 25 frascosGalletitas dulces y saladas: 263 paquetesChoclo: 452 latas en totalPolenta y sémola: 632 paquetesLentejas: 384 paquetesGarbanzos: 44 paquetesPostres: 125 paquetesPan rallado: 20 paquetesCaldos: 35 unidadesAvena: 773 unidadesDurazno en almíbar: 6 latasDulce de membrillo: 15 unidadesMayonesa: 5 unidadesGrasa: 5 paquetesQueso rallado: 3 paquetesLavandina: 1.747 botellasDesodorante de piso: 261 botellasDesodorante de ambiente: 1 unidadJabón: 39 unidadesTrapos de piso: 5 unidadesEsponja: 17 unidadesDetergente: 158 botellasEscurridor: 2 unidadesGuantes: 25 paquetesJabón líquido: 34 unidadesJabón en polvo: 9 paquetesRejillas: 14 unidadesRollo de cocina: 77 paquetesDesinfectante: 27 unidadesCepillo de dientes: 26 unidadesPasta dental: 28 unidadesJabón de tocador: 1860 unidadesMaquinitas de afeitar: 41 unidadesDesodorante perfume: 20 unidadesToallitas húmedas: 9 paquetesToallitas higiénicas: 100 paquetesAlgodón: 437 paquetesshampoo: 70 unidadesAcondicionador: 37 unidadespañuelos: 5 unidadestalco: 12 unidadesÓleo calcáreo: 5unidadesPapel higiénico: 532unidadesPañales para bebés y niños: 36.931 unidadesPañales de adultos: 12015 unidadesOnce por Todos puso a disposición de los corazones solidarios una alcancía virtual para quienes desearon sumar un aporte en dinero a las entidades beneficiarias. Durante el desarrollo de la jornada solidaria se recaudóLa totalidad de lo recaudado fue dividida en partes iguales entre los nueve beneficiarios y a cada uno le correspondióEn la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios fueron:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía