Vacunación: masiva concurrencia para aplicarse dosis de refuerzo contra covid

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná y este miércoles se desarrolló una jornada masiva de refuerzo contra el covid en el Hospital de la Baxada. Elonce TV rescató los testimonios de los inmunizados.“Hace cinco meses recibí la segunda dosis de Sinopharm y me parece muy bien que se avance con la aplicación de dosis de refuerzo, pase la pandemia encerrado y todas las medidas que se están llevando a cabo me parecen bien”, expresó un joven que aguardaba recibir la vacuna.“Es una tranquilidad otra dosis más y el pase sanitario está bien para estar tranquilo”, dijo una mujer.“Es una seguridad contar con la vacuna porque nos cuidamos entre todos y estamos sin miedo”, valoró otra mujer.“Estamos cansados de estar encerrados, pero uno ve que en las playas y bares la gente está una al lado de la otra, esta todo mal y es algo que preocupa”.Por su parte, otra mujer valoró que la “vacuna es una tranquilidad y se suma a los cuidados que hay que tener; entre todos debemos colaborar a que la pandemia se termine”“La vacuna es obligatoria para que podamos estar bien, mi familia me motivó para que venga y es muy bueno”, valoró un joven y contó que “la pandemia es muy fea”.