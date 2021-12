Se adjudicó la obra de ensanche y pavimentación de avenida Ejército

Se adjudicó ayer la obra de ensanche y pavimentación de avenida Ejército; los trabajos comenzarían en 30 días y está previsto que demanden 18 meses para su finalización. “Son 19 cuadras desde Galán hasta Alvarado, con 14 metros, luego ingresamos al predio del Ejército con 12 metros, después a la zona de montes y continuamos hasta Sarobe; el objetivo es vincular el centro a través de avenida Ejército con el desarrollo urbanístico de Procrear y todo lo que se construye en la zona sur”, comunicó ael intendente Adán Bahl.Y continuó: “La obra comprende, además, nueve cuadras de calle Paracao desde Ejército hasta avenida de Las Américas; es el ensanche y se retira el caño de agua para llevarlo a los espacios verdes para que, en caso que haya alguna rotura, no ocurra lo que pasa en la ciudad por los baches”.Bahl detalló que la obra comprende “la sistematización cloacal, luces LED en las 27 cuadras, veredas, semáforos sincronizados, señalética y en la zona de avenida de Las Américas, un tratamiento de los excesos hídricos en calles Belisario Roldán, Tomás Guido y una canalización por Paracao hasta el arroyo Antoñico”.“Esta es una obra vinculará el este y oeste de la ciudad, a través de la zona sur. Y se busca vincular los hospitales San Martín, La Baxada y Militar con las rutas provinciales y nacionales”, destacó al informar que los trabajos se realizan con financiamiento del gobierno nacional, a través de la dirección nacional de Vialidad, y agradeció a Gustavo Arrieta y a Daniel Koch.Al consultarle a Bahl por la obra de cloacas que restaba para habilitar el desarrollo urbanístico del Procrear de la zona sur, éste explicó: “La obra de cloacas estará terminada en aproximadamente 30 días, se estima que para el 20 de enero. Se trata de una nueva planta exclusiva para el tratamiento de los residuos cloacales de ese desarrollo urbanístico de Procrear y los arroja tratados al arroyo Tuyucuá”.Por su parte, el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, explicó: “Esta es de las obras importantes que deciden los intendentes, por eso se rescata el federalismo con el que se conducen nuestro Presidente y nuestro gobernador, y desde Vialidad acompañamos las decisiones de los Ejecutivos de cada localidad porque nadie mejor que el intendente de Paraná sabe cuál es la necesidad con la que tiene que contar esta ciudad, porque hay un programa estratégico, como en este caso, la vinculación de los tres hospitales y rutas nacionales y provinciales, además de descomprimir la zona sur de Paraná que es tan importante”.En la ocasión, Koch apuntó a la “irresponsabilidad de los diputados nacionales de la oposición que negaron la posibilidad de trabajar con nuestros equipos técnicos porque aún estamos en la duda sobre cuáles serán las obras que podremos ejecutar”. “En política podés coincidir o discernir, pero no podés ir en contra de la gente. En la ciudad de Paraná, junto al intendente y al gobernador, habíamos armado una red de estructura vial que queríamos terminar en nuestra gestión, que era circunvalar la ciudad (…) pero el gobierno de Cambiemos hoy nos puso un escollo y, aunque no logrará su objetivo, si nos da este sabor amargo al no saber cuál será nuestro presupuesto”, indicó.