Las sanciones que le impondrán al remisero que atropelló a un inspector

Al remisero, que anoche atropelló a un inspector de Tránsito durante un control vehicular, se le retuvo el auto, quedó inhabilitado para prestar servicio, se le retendrá e inhabilitará el registro de conducir y será multado con “el mayor rigor” que la normativa municipal dispone, supoSe recordará que tras el episodio registrado en calle Laprida, en su intersección con Buenos Aires, el trabajador del volante fue detenido en la zona de República de Siria y Basualdo.el coordinador del área municipal de Movilidad Urbana, Enrique Ríos. Y argumentó: “Este hecho irracional raya la tentativa contra la vida de un trabajador municipal porque inaprensivamente se lo llevó por delante y cuando constató que la persona estaba sobre el capot, realizó maniobras para que se cayera, sin tener reparo en el perjuicio que podría ocasionarle al trabajador”.Consultado al funcionario municipal cuáles son las sanciones que le cabrían al remisero por su accionar, éste detalló: “Se inhabilitará el coche a esta persona que era propietaria del vehículo, se lo inhabilitó para cumplir funciones, se le retuvo el registro y más allá de las multas por evadir el control y atacar a un trabajador municipal, se le retendrá e inhabilitará el registro de conducir”.Al repudiar la actitud del trabajador del volante, Ríos estimó que “no estaba en sus cabales porque intentaba agravar aún más la situación de la persona que llevaba sobre el capot y ocasionarle un daño quizás mayor”.

Repudio del intendente

Quiero expresar mi repudio por lo que sucedió hoy en Paraná, ha sido lamentable e inadmisible.



Un trabajador municipal fue atropellado por el conductor de un remis, que intentó evadir un control de documentación y alcoholemia. — Adán Bahl (@adanhbahl) December 29, 2021

Según los datos a los que accedió, el remisero se presentó espontáneamente en la comisaría primera -por la jurisdicción en la que ocurrió el hecho-, se hicieron los peritajes correspondientes al auto y al hombre se le extrajo sangre para hacer el dosaje de alcohol. Después de los trámites correspondientes, se retiró con el vehículo.“De acuerdo a lo que manifestaron las autoridades policiales, esta persona no estaba bajo los efectos del consumo de alcohol y manifestó tener toda la documentación correspondiente en relación a la habilitación para conducir un remis, por lo cual, el hecho es incomprensible e injustificable”, explicó Ríos.“No en todos los operativos se cuenta con presencia policial. El de anoche era un operativo de rutina de los que se diagraman por la mañana, se establecen los puntos fijos y se controla alcoholemia y documentación; y al ser un operativo de transporte se hace sobre los vehículos de transporte de pasajeros”, sostuvo Río e insistió con respecto a que “fue incomprensible el accionar del remisero”. “La situación fue irracional y tuvo consecuencias gravísimas para el trabajador”, remarcó.En la oportunidad, Ríos bregó para garantizar que no vuelvan a ocurrir este tipo de episodios y penalizar “con el mayor rigor posible” a los conductores que los ocasionan. “Los inspectores son solidarios entre ellos y manifestaron su preocupación; la gravedad del hecho requiere el repudio generalizado”, cerró.Tras el hecho, el intendente se refirió, en las redes sociales, a la actitud del remisero y expresó su “repudio”. Además, calificó la situación “lamentable e inadmisible”.“Exigir el cumplimiento de las normas en un marco de respeto y convivencia entre vecinos, es tarea diaria de nuestro municipio, y no debería poner en riesgo la vida de nuestros trabajadores”, remarcó Adán Bahl.