Inspector atropellado: “Seguiré peleando para que esa gente no esté en la calle”

Paraná Las sanciones que le impondrán al remisero que atropelló a un inspector

, aseguró aque se encuentra bien de salud. “Todavía un pocopor lo que pasó ayer,, me duele bastante el cuerpo, pero bien”, afirmó.El hecho se registró este martes en calle Laprida, en su intersección con Buenos Aires, alrededor de las 19 horas. Allí, personal de la Dirección de Tránsito de Paraná realizaba un operativo de alcoholemia en conductores de remises, taxis y autos particulares, cuando un remisero se negó a pasar por el control, atropelló a dos inspectores y huyó.y cuando le dio el semáforo en rojo no pudo seguir avanzando porque había un auto adelante; se le pidió que apagara el vehículo y descendiera, pero. Cuando el semáforo le dio luz verde, el vehículo de adelante lo saca al auto y esta persona saca su vehículo:”., resaltó. Y continuó: “Zigzagueaba y llegó un momento en el que no me pude sostener y me tiró contra el cordón”., apuntó el inspector.

“Insultos, amenazas y golpes”

Lutini fue atendido en el hospital San Martín, donde le hicieron placas de rutina y tomografías, las que salieron bien. “Pero siento un gran dolor en el hombro y la rodilla”, remarcó el trabajador que prometió reincorporarse a sus tareas después de los estudios médicos.sentenció. Y recalcó:comparó al recordar el fallecimiento de Juan Manual Martínez Zurbano, el pequeño que fuera atropellado por un vehículo al mando de Silvio Díaz.cerró Lutini.El subdirector municipal de Transporte, Aníbal Moreyra, reconoció asu, estimó el funcionario municipal al recordar que el episodio de anoche “fue muy doloroso para todo el cuerpo de inspectores que estábamos en ese momento”.En la ocasión,. “Fue con la suerte de que a mí me despidió y a él (por el caso de Lutini) no lo despedía hasta que empezó a zigzaguear, sino quién sabe hasta dónde lo hubiera llevado”, comparó.De acuerdo a lo que comentó el subdirector municipal de Transporte, en los operativos de control,, y ahora en los operativos de control de alcoholemia al transporte urbano, taxis y remises, si bien sabemos que están trabajando, también tenemos que cuidar a las personas que llevan en sus vehículos”.Para Moreyra, la presencia policial le da “otra dimensión” a los operativos,