Estiman que el río Paraná volverá a estar por debajo de cero durante el verano

El subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, ratificó que las condiciones del río Paraná siguen siendo “desfavorables”, al tiempo que señaló que existe una alta probabilidad de que en los próximos meses vuelvan a registrarse marcas por debajo del cero de escala.En declaraciones al programadesostuvo que “la sequía no ha terminado en la región formadora del río Paraná y el resultado es el que estamos viendo, con una tendencia de caudal descendente para la primera mitad de enero”.La perspectiva que se tiene “es desfavorable. No hay muchos motivos para ser optimistas. Es muy probable que los niveles del río Paraná en el primer trimestre o cuatrimestre sigan siendo muy inferiores al nivel de aguas bajas”, manifestó el ingeniero., alertó. No obstante, aclaró que por esta situación de anormalidad “es muy difícil realizar pronósticos más allá de dos semanas. Por eso se trazan escenarios y el más probable es que sigamos con niveles muy inferiores a los normales”.Sobre la posibilidad de aperturas de compuertas en represas brasileñas, expresó que “las reservas en los embalses del río Paraná están muy reducidas”, por lo que “no podemos contar con esto para lograr un alivio, aunque sea fugaz.que se den en el lugar adecuado. Es probable que durante el verano se dé algún evento, que mejore temporariamente la situación, pero en términos medios, la perspectiva es desfavorable”, insistió.“Lo que se ha mejorado en las tomas de agua va a permitir que se capte el agua de forma más segura, a pesar del descenso y los inconvenientes que se tienen”, completó Borús.