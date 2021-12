“Nuevamente empezamos a detectar pacientes con covid” indicaron desde el Domagk

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que en los últimos siete días se registraron 274 casos de coronavirus y a nivel nacional, los contagios también siguen subiendo.Desde el Centro Regional de Referencia “Gerardo Domagk” de Paraná, ubicado en la zona de Bajada Grande, señalaron que se han incrementado los testeos y también la positividad de los mismos.En declaraciones al programade, la directora del centro, Dra. Flavia Pereyra expresó que “hemos notado el incremento de consultas por patologías respiratorias y cuadros febriles y nuevamente empezamos a detectar pacientes con covid. Los test rápidos se hacen en la guardia, al momento de la consulta y de no tener casos durante varias semanas, esta semana empezaron a aparecer, con el agravante de que las mismas personas a las que se le diagnosticó, tuvieron contacto con sus familiares en las fiestas, por lo que estamos esperando que haya mayor incremento en las próximas semanas”.Asimismo, la médica remarcó que “estamos notando que las personas minimizan los síntomas, habitualmente refieren que tienen dolor de garganta y lo atribuyen al aire acondicionado o haber estado al sol en la pileta, pero la verdad es que cuando se hace el test aparece los resultados positivos”.Consultada sobre los síntomas, explicó que muchas veces los casos se presentan sin fiebre, con dolor de garganta, de cabeza, dolor muscular, tos, congestión nasal; además de la pérdida del gusto y del olfato. Tras ello, señaló que “tenemos un gran porcentaje de la población que ya está vacunada y esto hace que los síntomas sean mucho más leves y las personas no sospechan que pueda ser covid. Por eso hay que consultar ante el mínimo síntoma”.Recordó la importancia de hacer el aislamiento ante la confirmación del positivo para cortar la cadena de contagios.En relación a los hisopados, Pereyra manifestó que se han incrementado bastante: “Ayer y antes de ayer, hisopamos más de diez por día con un alto porcentaje de positivos”.Finalmente, recordó que sigue la vacunación contra el coronavirus tanto en menores como personas mayores. Se aplican lunes, miércoles y viernes y no es necesario solicitar turno.