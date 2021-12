Vecinos hicieron conexión provisoria para llevar agua a una cortada de El Morro

Vecinos de barrio El Morro, cansados de la falta de agua potable, decidieron hacer una conexión provisoria -por sus propios medios- a los fines de contar con el vital recurso en sus hogares: habían iniciado la excavación para descubrir el caño maestro cuando llegó personal policial, supo“Nos levantamos y nos acostamos sin agua, todos los días. Los vecinos de Cortada 2 decidimos abrir para llegar agua allá arriba porque no podemos vivir así; vamos a tratar de llevarnos agua por nuestros medios”, aseguró una mujer. Y agregó: “Un vecino denunció a los chicos porque abrieron ahí (donde está el caño maestro), vino la Policía y después los de Obras Sanitarias que nos dieron mangueras para llevar el agua arriba”.Según se indicó asobre el caño maestro se iba a colocar un brazo que haría de extensor para conectar una manguera y así poder hacer llegar agua hasta la Cortada 2.En la oportunidad, comentaron que proyectaban hacer la misma conexión para una vecina de calle Du Graty y avenida Ramírez. “Ninguno de los vecinos tenemos agua y no tenemos soluciones a nada”, se quejó la mujer.“Hace seis meses que no tengo una gota de agua”, apuntó otra.“Hay vecinos que baldean las veredas y tiran agua, mientras nosotros no tenemos ni para tomar”, reprochó una de las vecinas.Mientras que otra, rememoró: “El 24 a la noche nos quedamos sin luz y tuvimos que cocinar a oscuras; el servicio regresó al día siguiente”. También exigió respuestas a los desbordes cloacales en la zona.