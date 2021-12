Colectivos urbanos: el municipio intimó a Buses Paraná por la quita de unidades

Los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná advirtieron un mayor tiempo de espera entre el paso de un colectivo y otro. De acuerdo a lo que confirmaron desde la Municipalidad, la empresa Buses Paraná, la concesionaria del servicio de colectivos en la ciudad, decidió “de forma unilateral e intempestiva” retirar 32 unidades de las calles.“Todos los años se fijan las frecuencias del verano porque es cuando se produce el receso en la centralidad administrativa de la ciudad, y dado que enero es un mes de mucho menos actividad comerciales, hay menor cantidad de pasajeros. Pero el lunes nos anoticiamos que la empresa unilateralmente decidió descender la cantidad de colectivos”, confirmó ael secretario municipal de Seguridad Vial, Maximiliano Pérez Viecenz. Según reveló,hasta tanto se autorice la reducción dado que en el verano hay mucho menor cantidad de usuarios”, comunicó Pérez Viecenz al anticipar que “habrá una reducción en la cantidad de servicios, pero no así en la cantidad de colectivos que la empresa, de forma unilateral, decidió retirar”.De acuerdo a lo que confirmó el funcionario municipal, por el momento no tuvieron respuestas a la notificación, por lo cual, las actas fueron elevadas al Juzgado de Faltas. Según aclaró Pérez Viecenz, la multa está contemplada en el marco regulatorio y el pliego de condiciones básicas que licitó el servicio.“Para la implementación del Cuando Subo se relevan las frecuencias y la cantidad de colectivos para que los usuarios puedan ver tanto el tiempo el tiempo real del coche como el programado; con lo cual, cada modificación que se hace va en contra de este sistema”, apuntó el secretario municipal de Seguridad Vial. En la ocasión descartó modificaciones en los recorridos de las líneas urbanas del transporte público de pasajeros.“Hay un pedido formal por parte de la empresa para un análisis del aumento de la tarifa, pero todavía no se llevó adelante la discusión porque primero deben evaluarse los costos, los bloques que integran el SITU, las empresas y el Ejecutivo municipal deben presentar un dictamen, votarlo y después elevarlo al Ejecutivo, para que el tratamiento de la tarifa sea enviado al Concejo Deliberante”, explicó Pérez Viecenz.Se recordará que la empresa Buses Paraná, la concesionaria del servicio de colectivos en la ciudad que integran Ersa Urbano SRL y Transporte Mariano Moreno SRL, propone un nuevo aumento del precio del boleto, y llevar la tarifa que actualmente está en $45,30 a $90, una suba del 98%