“Es increíble que Messi nos reconozca”, dijo paranaense que integra Los Palmeras

Lionel Messi realizó una fiesta exclusiva con Los Palmeras en Rosario

Lionel Messi está con su familia en Rosario disfrutando de unos días de vacaciones. Luego de celebrar la Navidad, siguieron los festejos y un sobrino de La Pulga celebró su cumpleaños. La sorpresa fue la presencia de Los Palmeras, la banda de cumbia santafesina que es furor en todo el mundo.Exequiel Enrique, el paranaense que integra Los Palmeras, dialogó cony relató el gran momento que vivió junto al mejor jugador del fútbol. “Fue tremendo conocer al número uno del futbol. Es un privilegio que no todos tienen”, expresó.Según contó el músico, todos estaban al tanto que “iba a estar Messi”. “Nos preparamos como cualquier otro show, estábamos esperando nuestro turno para tocar y en un momento se nos acercó Leo y nos dijo `hola muchachos, los quería conocer´, cuando nosotros queríamos verlo a él”.“Es increíble un tipo como él nos tenga en cuenta y nos reconozca. En el momento uno no cae de que tiene adelante a Messi, que siempre lo ve por televisión”, dijo. Además, agregó que “Antonella, también nos saludó, son súper espontáneos y humildes”.La Pulga cantó el famoso "Aeea yo soy Sabalero", ese que reventó Asunción, Paraguay, con la final de la Copa Sudamericana 2019 entre Colón e Independiente del Valle, y luego se subió al escenario para bailar con Antonela.Al respecto, el joven dijo “Se bailaron todo. No tengo palabras para describir lo que sentí cuando Leo se subió al escenario. Es un orgullo que disfrute y se divierta con nuestra música”.Al finalizar, Exequiel contó: “Los Palmeras se caracterizan por siempre hacer cosas nuevas y tratar de hacer dúos con músicos reconocidos”. Durante el 2022 preparan muchas sorpresas y estarán de gira por España.