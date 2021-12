Pidieron justicia por enfemera asesinada: "Queremos que nos escuchen"

Stella Maris Castaño (36), enfermera del Hospital de la Baxada, fue atacada con un cuchillo por su pareja, Carlos Denis (47), quien fue encarcelado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, por el término de 60 días.Familiares, amigos y diferentes organizaciones de Paraná, se convocaron este lunes en la plaza 1º de mayo y marcharon hasta Tribunales para exigir “justicia”.Analía Vargas, una vecina de Stella, dijo a“vamos a seguir estando y haciendo ruido para pedir Justicia por Stella. Ahora nos enteramos que el asesino está en la Escuela de Salud Mental porque intento suicidarse para buscar la inimputabilidad”.“Queremos que nos escuchen no solo por Stella, sino por todas las que ya no están”, dijo.Desde la Fiscalía informaron que "Es absolutamente falso que esté en el Hospital Escuela y que se esté discutiendo su inimputabilidad, ya que no es la instancia pertinente ni fue alegado". Además, indicaron que "la investigación esta, no solo bien encaminando sino avanzada a una semana del hecho".A la convocatoria se sumaron diversas organizaciones para mostrar su apoyo.Nadia Burgo, dijo: “El pedido de Ni Una Menos significa que no podemos esperar ni un segundo más para que se apliquen políticas integrales y que los feminicidios dejen de ser uno cada 29 horas. Pedimos una trasformación de la justicia para que haya respuestas reales y un presupuesto para aplicar las políticas”.En el caso de Stella “no hubo denuncia, pero creemos que es porque fallan los métodos de prevención del Estado. Nosotros le pedimos a las personas que sufren violencia, que realicen las denuncias y al gobierno que cada vez que, entre una denuncia, que haya una respuesta integral”.En tanto, la secretaria de la Mujer en AMET, agregó: “esta situación nos tiene mal acostumbrados. La justicia es lenta y parece premiar a los violentos. Hasta cuándo vamos a soportar las mujeres”.