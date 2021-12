Compras navideñas: “El balance ha sido positivo”, indicaron comerciantes

Con motivo de la Navidad, en los comercios del casco céntrico de la ciudad de Paraná las ventas fueron mejores que las del año pasado, pero estuvieron por debajo de los números registrados en la prepandemia.En diálogo con, Marcelo Ruggeri, representante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, afirmó que el balance “ha sido positivo” y destacó que hubo dos días en que se trabajó hasta las 22.“Para esta fecha es característico el gran movimiento de gente, principalmente los días previos a la Navidad. Siempre decimos que la mayor venta del año se produce en el mes de diciembre, y con la campaña de vacunación, las personas salieron más tranquilas, incluso la gente mayor que el año pasado no salió tanto. La circulación volvió a la normalidad”.Consultado sobre las perspectivas para la última semana del año, Ruggeri expresó que “si bien ya esta semana no se mantiene la venta de Navidad, no se corta del todo porque hay gente que busca indumentaria para la fiesta de fin de año y se realizan los cambios de los regalos navideños. Hay expectativa de que se siga vendiendo”.Respecto al comportamiento de los compradores, dio cuenta que “quienes compran de manera anticipada, ya saben qué quieren y los que vienen a último momento, vienen a ver qué hay y recorre mucho buscando precios”. Sobre las formas de pago elegida, manifestó que “hay un mix. Hay gente que retira el dinero del banco y paga en efectivo y otras que pagan con el débito. Además, cada negocio tiene sus promociones con tarjetas y en cuotas”.