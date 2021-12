Más de 130 familias están sin agua hace dos días en la zona sur de Paraná

Cómo se arreglaron sin agua

Vecinos del barrio Parque Newbery, ubicado entre calles Newbery, Palacios y Camerano, contaron que registran desde el pasado 24 de diciembre, inconvenientes con el suministro de agua potable en la zona.Son 150 familias que padecieron la falta del vital elemento y algunos vecinos contaron a Elonce que tuvieron falta de agua hasta este lunes a las 10, pero luego, antes de las 14, nuevamente, se quedaron sin el servicio.Romina, una vecina contó a. “Me tuve que ir a bañar a la casa de mi madre y mi marido, hizo lo mismo en la casa de mi suegra. Uno tiene que arreglarse porque el problema del agua en el barrio, ya es constante”, relató.En tanto, Rocío que trabajó hasta las 15 y luego tenía que viajar a María Grande para pasar la Nochebuena con familiares, dijo: “para ir a trabajar a la mañana, me fui a bañar a lo de mi hermano y cuando volví, seguía sin agua. Tuve que juntar mi muda de ropa y bañarme en María Grande”, resumió.Las quejas de los vecinos se multiplicaron este lunes, cuando“El 24 de diciembre, el agua se cortó a las 15 y volvió el 25 a las 3. Después, se volvió a cortar a las 18 y volvió a la madrugada del 26. El domingo no hubo en todo el día hasta hoy a las 10 que volvió por tres horas y otra vez, se cortó a las 13.40”, contó Mirta, otra vecina del barrio Parque Newbery.Ante el prolongado inconveniente, uno de los vecinos, logró hablar con el coordinador de Obras Sanitarias, Daniel Movio, quien admitió los inconvenientes que existen en la zona, sumado al histórico problema que presenta el barrio.“Nos dijo que están teniendo problemas en la planta de distribución de calle Espejo, detrás del hospital La Baxada. Por ese inconveniente (que están tratando de solucionar), es que hay baja presión en la red que alimenta a Santa Lucia y por consiguiente, eso hace que no cargue bien la cisterna y después el tanque”, explicó el vecino.Cabe recordar que el barrio Parque Newbery, depende de un tanque que alimenta al barrio y según indicaron, la solución podría ser conectarse al caño de distribución que pasa por calle Newbery y dejar de depender del tanque.Al respecto, el vecino que dialogó con el funcionario municipal, dijo que las autoridades, le plantearon que presenten una nota ante el Municipio, para estudiar la posibilidad de la obra antes mencionada.