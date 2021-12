Mucho calor: pronostican para este domingo temperatura de 36 grados

Paraná y zona se preparan para vivir este domingo, una nueva jornada calurosa.Según el SMN, para este domingo en la capital entrerriana se esperan altas temperaturas, la mínima será de 18º y la máxima prevista es de 36º.Se estima que este domingo tendrá mayor presencia de nubes que ayer sábado, no obstante persistirá el buen tiempo, aunque el calor “se sentirá” con marcas elevadas de temperatura.El viento soplará del cuadrante sureste y sudoeste, el cielo estará parcialmente nublado, pero no alcanzará para mitigar los efectos del calor. Se recomienda usar prendas claras y livianas, buena hidratación y no exponerse al sol en las horas pico.El SMN prevé que mañana lunes, tanto la temperatura mínima, como la máxima, se incrementarán. Se anticipa que estarán entre los 20º y los 37º, respectivamente.El tiempo persistirá en similares condiciones en lo que resta de 2021.