Sorpresa: Papá Noel llegó en camión recolector de residuos a la casa de Milo

Video: Milo esperaba su mejor regalo de Navidad: la visita de los recolectores de residuos en el camión

Para los más pequeños la Navidad es una ilusión, una especie de película en la que están rodeados de cosas lindas, colores, luces y familia, más allá de regalos. Esperan con ansias a Papa Noel y sus renos.Milo, un niño de 4 años oriundo de Paraná pidió un regalo muy especial: que pase el camión de residuos por su casa. Es que el pequeño es fanático de los trabajadores, al tal punto que su ultimo cumpleaños decidió tematizar su fiesta con sus héroes: los recolectores. Según contó su mamá a, el niño “es fanático de los autos y camiones”. Pero además, destacó: “es muy ordenado y limpio. Si vamos a la plaza y ve un papel tirado, lo junta y lo tira en la basura. Le gusta tener todo ordenado”.Sobre su fanatismo por el camión de recolectores de residuos, dijo “. Siempre que ve uno se enloquece y los saluda”. Fátima reflexionó y señaló: “todos los días nos enseña a mí y al papá a valorar el trabajo de todos y sobre todo el de ellos. Me enorgullece que él, siendo tan chiquito, lo reconozca”.Alrededor de las 13 horas, Milo jugaba en la vereda de su casa con sus autitos sin saber que pronto su deseo de Navidad se iba a ser realidad. “Me parece muy importante que los chicos puedan cumplir sus sueños y que disfruten de esta fiesta”, comentó emocionada Fátima.El trabajador que se disfrazó de Papa Noel, se sinceró y dijo “estoy nervioso porque es la primera vez que me visto así, trabajé todo el día y los nenes me seguían. Estoy muy orgulloso que me hayan elegido a mí para entregar este regalo tan especial”.En tanto Mario, otro recolector agregó que “nadie reconoció mi trabajo tanto como Milo. Estoy muy contento y nervioso. Tuvimos dos años muy duros y les deseo felicidad y tranquilidad para estas fiestas”.Al finalizar, Jonathan, el conductor del camión y principal héroe de Milo, agregó: “es una emoción que un nene sienta eso de nosotros”.La magia de la navidad invadió los corazones de los presentes y sobre de todo de Milo, quien pudo cumplir su sueño.La Secretaría de Servicios Públicos participó e hizo posible que se concretará este encuentro.