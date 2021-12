Aumentó el tránsito en el Túnel por Navidad: pasaron 800 vehículos más por día

Debido a la Nochebuena y Navidad se incrementó notablemente el tránsito en el Túnel. “El jueves pasaron unos 800 vehículos más, que un día normal”, expresó el subcomisario del puesto Túnel Roberto Unrein, a Elonce TV. Informó que realizan control vehicular y solicitan a los conductores, “licencia Nacional de Conducir, Seguro, matafuegos, tarjeta verde o azul y vamos informando sobre las restricciones por el Covid”.“Cabe destacar que a partir del 3 de enero en Entre Ríos regirá el pase Sanitario si bien todavía no hay directivas sobre la implementación, vamos informando”, expresó y agregó que todas las personas que cruzaron por el enlace vial “detallaron que iban a visitar familiares, no había turistas vacacionando”.Por otro lado, Unrein recordó que en Entre Ríos no es obligatoria la Verificación Técnica vehicular (VTV) y en el puesto túnel, realizan las constancias correspondientes.Al finalizar, recomendó que los conductores viajen con precaución, respetando los límites de velocidad y con responsabilidad.