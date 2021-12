Uso de pirotecnia: “En los niños las lesiones son graves, pueden quedar ciegos”

Uso de piletas

El uso de pirotecnia implica riesgos para la salud ya que su manipulación puede ocasionar lesiones graves En los niños las lesiones pueden llegar a ser permanentes y las mas comunes son en la vista.“En las fiestas hay que tener mucha precaución con los accidentes por pirotecnia, porque no son juguetes, entonces tendría que estar a cargo de los adultos”, dijo jefe de la guardia del Hospital San Roque, Marcelo Itarte, aY agregó: “La pirotecnia es muy riesgosa para los niños, hay casos que sufren lesiones oculares y quedan ciegos; hay que ser responsables con su uso”.Otras de las recomendaciones que brindó para estas fiestas, fue sobre el consumo de alcohol, “los menores no deberían tomar alcohol, pero hemos tenido casos, es muy peligroso”, dijo Itarte.Por otro lado, recordó la importancia de conducir con precaución en la ruta: “los conductores no deben ingerir alcohol porque tienen que cuidar a quienes llevan en su vehículo y a los demás que viajan en la ruta; además si van niños tienen que ir en las sillas adecuadas para priorizar su seguridad”.Consultado sobre los accidentes domésticos más frecuentes en verano, Itarte hizo mención a las piletas: “Cuando los niños son pequeños es muy riesgoso la pileta, es necesario que haya un adulto por cada niño; en el caso de las piletas que están a la altura del piso es necesario que tengan un perímetro con rejas o algo que los niños no puedan saltar; además es recomendable no dejar juguetes cerca ni nada que les llame la atención”.“Si una familia tiene una pileta desarmable, lo ideal es que no queden con agua, sino que se desarmen cuando no se va a utilizar”, añadió.Por otro lado, el profesional hizo referencia a los casos de coronavirus: “Debemos seguir con los cuidados, la variante Ómicron tiene síntomas como el primer covid; entonces si alguien tiene síntomas de resfrío, malestar o demás es preferible que no se reúna en estas fiestas, hay que ser responsables”.