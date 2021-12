En Paraná labraron actas por venta de pirotecnia no autorizada

Representantes de Habilitaciones del Municipio de Paraná recorren distintos puntos de la ciudad con el objetivo de evitar la venta ilegal y los puestos ambulantes clandestinos de pirotecnia en la vía pública.En el marco de esos procedimientos, personal de Control Urbano se hizo presente en calle Acebal y Las Calandrias. Allí se constató que funcionaba un negocio no habilitado y que además estaría vendiendo pirotecnia no autorizada.Se labró el acta de infracción y se decomisó una cantidad importante de material explosivo no apto para la comercialización. Ante ello, posteriormente se los destruyó sumergiéndolos en agua, acorde a lo sugerido por Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos.De igual forma se procedió en la intersección de calles Bolívar y Alba, por venta ilegal de pirotecnia. También se hallaron cohetes y otros explosivos. Por último, también sobre calle Bolívar, se detectó venta de pirotecnia prohibida. En ambos casos lo secuestrado fue destruido.