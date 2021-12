Presupuesto 2022: “se podría reajustar sobre las partidas del 2021”

Política Bordet se reunió con Fernández para asegurar recursos para la provincia en 2022

Manuel Gabas, contador, dialogó consobre el presupuesto 2022 que no se aprobó y sobre los cambios el proyecto de ley de Bienes Personales.“Hay un presupuesto reconducido que se reajustaría sobre las partidas del 2021. Además, tiene un contexto político en cuanto a las negociaciones con el FMI, que uno de los requisitos es tener un presupuesto sancionado”, explicó aManuel Gabas, contador.“Es necesario un acuerdo con el fondo para tener una previsibilidad en los gastos que va a tener la Argentina en la deuda pública.Diputados aprobó con cambios el proyecto de ley de Bienes Personales. Al respecto, el profesional indicó que “es un buen augurio para la clase media. Esta modificación eleva el piso del mínimo no imponible que no va a pagar el ciudadano. Este valor pasa de $2.000.000 a $6.000.000. Además, se modificó el piso de las viviendas”.En ese sentido, Gabás señaló que se estima que “son 500.000 ciudadanos que dejan de pagar este impuesto”. “Esta modificación también le agrega una alícuota más a aquellas personas que tienen un mayor capital. Ahí está el sentido de justicia tributaria, es decir que a medida que aumenta tu capital vas a pagar más en bienes personales”.