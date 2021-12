Agente sanitario festejó su cumpleaños vacunando contra el Covid-19

Finalizaba este miércoles la última de las jornadas masivas de vacunación contra el Covid-19 que se diagramaron en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. En ese marco, cumplió años la encargada del operativo, la agente sanitario Olga Castañeda, y lo festejó rodeada de colegas, enfermeros y todos aquellos que se acercaron a recibir su dosis contra la pandémica enfermedad.“Es un día muy emocionante”, aseguró Castañeda aY agregó: “Estos días fueron de mucho trabajo, pero con mucha alegría porque ponemos nuestro granito de arena para que se termine la pandemia y que podamos volver a circular y a estar con nuestras familias”.“El año pasado la pasamos bastante mal porque fue un 24 diferente pero este 2021 estamos un poco mejor y seguimos trabajando para eso”, destacó al desear que “haya mucha paz, que todos tengan un plato de comida en su mesa y que la gente no esté sola”.Castañeda contó que hace 35 años que se desempeña como agente sanitario. “Comencé a trabajar en la zona de El Volcadero, en el centro de salud Antártida Argentina, y nunca me imaginé que nos iba a pasar esto”, confesó. Sin embargo, reafirmó: “Mis nietos van a decir `mi abuela trabajó en la pandemia´”.De hecho, la profesional hizo referencia a un destacado gesto que tuvo: “Cuando comenzó la pandemia, yo estaba de vacaciones y decidí volver porque pensé que ese era mi lugar, al frente, como lo son muchos de mis compañeros”. Lo hizo al agradecer a todo el personal de Salud.“Mi momento de mayor preocupación fue cuando salíamos por el plan Detectar y veíamos que mucha gente fue perdiendo a sus familiares. Gracias a Dios, yo no perdí a nadie, pero si vi muchos cercanos que perdieron a sus seres queridos”, confesó. Y agregó: “Mi esperanza fue cuando llegó la vacuna y lo estamos logrando porque muchos ya están recibiendo el refuerzo; no es que no se van a enfermar, pero serán menos los que mueran por Covid-19”.