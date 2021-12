Se agudiza la bajante del río y bancos de arena vuelven a cobrar preponderancia

Hace poco más de un mes, el “puente de arena” que une las islas frente a la capital entrerriana había desaparecido. Es el río Paraná había alcanzado el metro y medio, lo que traía un alivio ante la prolongada bajante. Sin embargo, los pronósticos se cumplieron. Hubo ciertas oscilaciones. Por ejemplo, el 11 de diciembre, el río alcanzó los 82 centímetros en el puerto local, pero desde entonces inició un sostenido descenso en su caudal, por lo que este martes a la madrugada medía sólo 25 centímetros.Así y tal como lo muestran las imágenes captadas por, los bancos de arena volvieron a cobrar preponderancia en paisaje que se observa desde la Costanera.Las perspectivas para los próximos meses no son muy alentadoras. De hecho, días atrás, el presidente del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Carlos Bertoni, dijo que el pronóstico de lluvias “es desfavorable” y este verano “no habrá un cambio de tendencia significativo”. Ni siquiera ante la llegada del verano, que teóricamente es la época del año más lluviosa.“Venimos de un invierno muy seco. Ahora estamos terminando la primavera, que es un período de transición, donde ya debería haber empezado a llover. Se dieron algunas precipitaciones que se reflejaron en una elevación de los niveles del río. Pero el problema es que esas lluvias fueron menores a lo normal de la primavera”, dijo Bertoni.En las últimas horas, el INA actualizó su pronóstico. Aclaró al respecto que se está ante una situación de “niveles oscilantes sin tendencia definida”, al tiempo que estimó que en la ciudad de Paraná el río estaría en unos 34 centímetros el 28 de diciembre, mientras que mientras que para los primeros días de enero estaría en 31 centímetros, aunque no descartó un escenario más pesimista que llevaría la altura cerca de cero centímetros.El organismo señaló que “prevalecerá próximamente una condición general de disminución de los caudales entrantes al tramo argentino del río Paraná. Los niveles fluviales continuarán en la franja de aguas bajas”. Y ratificó que “la tendencia climática al 28 de febrero de 2022 es aún desfavorable”.El informe emitido por Yacyretá, prevé precipitaciones de variada intensidad sobre la cuenca de aporte directo al embalse y regiones adyacentes para esta semana. Los montos acumulados estimados no superarían los 20 milímetros.“Los caudales en Yacyretá para los próximos días estarán acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución real de las precipitaciones pronosticadas sobre su cuenca de aporte”, señalaron.De acuerdo con la previsión elaborada por el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos de Brasil, no se tiene señal climática clara, por lo que se prevé igual probabilidad de ocurrencia de precipitación superior, normal o inferior a la normal en la cuenca de aporte a Yacyretá en territorio brasileño.Según el pronóstico de precipitación elaborado por la Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay, se prevén valores inferiores a la normal para la porción paraguaya de la cuenca del Paraná de aporte a Yacyretá.El pronóstico de precipitación en la cuenca del río Paraná para el próximo trimestre indica que en la mayor parte de la cuenca alta no se tiene señal climática clara, por lo que se prevé igual probabilidad de ocurrencia de precipitación superior o inferior a la normal. En lo que respecta a la cuenca baja, se estima mayor probabilidad de ocurrencia de precipitaciones por debajo de la normal entre 40 a 45%.