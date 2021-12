Fiestas de fin de año: consejos para prevenir accidentes con pirotecnia

Los fuegos artificiales son parte de la escenografía tradicional de los festejos de fin de año. Y si bien para muchos pueden resultar atractivos y hasta un elemento distintivo de la Navidad y el Año Nuevo, la realidad es que hay que ser conscientes de los riesgos que conllevan.



Al respecto, el comisario Inspector Pedro González, de Bomberos, destacó a Elonce TV que en los últimos años disminuyó bastante la cantidad de siniestros causados por el uso de pirotecnia. “Es necesario recordar que hay algunos elementos están prohibidos, como el uso de los globos aerostáticos conocidos como `farolito´ ya que no tienen una trayectoria cierta. Son peligrosos todos los artefactos que una vez que se accionan no se sabe dónde terminan, como las cañitas voladoras”.



“Siempre recomendamos no utilizar la pirotecnia y en el caso de utilizarla tienen que tener en cuenta las precauciones que trae cada elemento”, expresó y desalentó el uso de botellas, latas y demás para colocar los fuegos artificiales.



En sintonía con esto, el comisario informó que muchas veces se producen recalentamientos en las líneas eléctricas debido a las luces del árbol de Navidad. “Es necesario controlar los enchufes y no sobrecargar las líneas”, dijo.



Por otro lado, señaló que este año en Paraná “debido a la legislación local está prohibida la venta, tenencia y comercialización de un tipo de pirotecnia; es por eso que además de las que ya funcionan hubo cuatro o cinco carpetas para habilitar este tiempo”.



Al finalizar el comisario instó a que toda la comunidad tenga en cuenta las precauciones dadas, disfrute de las fiestas en familia. “Esperamos que sea un tiempo de paz, alegría y se cumplan todos los sueños”, concluyó.