El pesebre de 300 piezas, una tradición familiar que es la atracción del barrio

El mes de diciembre llega, siempre, cargado del espíritu navideño. Los preparativos para la Navidad, la comida, las decoraciones y la elección del lugar para pasar las fiestas son algunas de las conversaciones que en toda familia tienen lugar desde el primer día del mes.El 8 de diciembre es el día elegido para poner en pie las decoraciones que no solo incluyen el árbol de Navidad, sino también el Pesebre, cuyo armado es, en los hogares, es una tradición familiar.Rosita Mereles, una vecina de barrio Tiro Federal de Paraná, lleva el armado del Pesebre a otro nivel: el suyo tiene las figuras de la Sagrada Familia, los pastores y los reyes, y en total suman unas 300 piezas, entre personajes y animalitos.“Es un pesebre muy grande y demoro entre tres y cuatro días para armarlo sola”, contó Rosita aDe hecho, reveló que cada año es la atracción de los que se acercan a visitarlo y tomarse fotografías junto a éste.La vecina contó que el armado del Pesebre es una tradición familiar. “Todo surgió cuando a los seis años tomé la Comunión; mi mamá lo armaba sobre un aparador y cada año comprábamos un pastorcito más, una ovejita más y así hasta que llegamos a tener el pesebre grande”, recordó la mujer. “Debido a que las figuritas eran de yeso y con el paso de los años se iban rompiendo, Rosita tomó la decisión de cambiarlas por otras de un material indestructible.“Y el año pasado, me regalaron un arbolito hecho de varillitas de hierro y adornado con flores, mariposas y adornos con arreglos que hice con mis propias manos, porque soy muy habilidosa”, destacó.“Ya en noviembre me preguntan si lo voy a armar”, comentó al recordar el mensaje de su madre para que se respete la tradición familiar: “Ella siempre me decía, cuando yo me vaya al cielo, no quiero que dejes de armar el pesebre”.