Covid19: jóvenes y adultos recibieron la dosis en jornada abierta de vacunación

Esta semana avanza la vacunación contra covid con masivas jornadas de inmunización en el Hospital de La Baxada “Dra. Teresa Ratto” de la capital entrerriana. Para este martes estab previsto, de 8 a 10 la aplicación de primeras dosis para mayores de 18 años; segundas dosis de AstraZeneca para mayores de 18 años (para quienes hayan cumplido 60 días de haberse aplicado la primera dosis); terceras dosis para mayores de 50 años que tengan esquema previo completo de Sinopharm; y refuerzos para mayores de 18 años que hayan cumplido cinco meses de haberse aplicado la segunda dosis.Además, se aplican de 12 a 13 horas, primeras dosis o segunda de Pfizer para adolescentes, de 12 a 17 años. Los que deban aplicarse la segunda de la marca Pfizer tienen que haber cumplido 21 días desde la primera; y segundas dosis de Sputnik V para mayores de 18 años que hayan cumplido 21 días desde la primera.Una mujer en declaraciones a Elonce TV, dijo que concurrió a la jornada abierta para recibir la dosis de refuerzo contra el Covid-19. Señaló que “hace cinco meses completé el esquema primario de vacunación y además quería aplicarme la dosis por la implementación del pase sanitario en diferentes provincias”.Además, agregó que planea viajar para las fiestas a la localidad de Rosario y destacó que la vacuna es una protección. “En este tiempo de pandemia, las personas están más tranquilas y se relajan respecto a las medidas de cuidado”.Por su parte, un hombre indicó que concurrió al nosocomio para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Trabajo solo y estoy en contacto con poca gente, pero la vacuna es necesaria”, expresó.“Vengo por la dosis de refuerzo, creo que es muy importante estar protegida y sobre todo ahora que se flexibilizan las actividades; es necesario que todos puedan trabajar entonces estar cuidados es una tranquilidad”, valoró una mujer y agregó que está informada sobre el avance de la pandemia y “la variante Ómicron genera mucho miedo”.“Padecí coronavirus cuando ya tenía las dos dosis, fue un resfrío nada grave, pero creo que, si no hubiera tenido la vacunas, la enfermedad me habría afectado más”, dijo una mujer que se iba a colocar la dosis de refuerzo. Sumó que le parece una buena iniciativa que se empiece a implementar el pase sanitario en los espacios públicos, “Es una manera de cuidarnos entre todos”, reflexionó.“Los argentinos somos unos privilegiados con respecto a la vacuna, en muchos países no tienen esta posibilidad y es algo a destcar”, resaltó.