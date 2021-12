La Municipalidad decretó tres días de duelo por el fallecimiento de Jorge Busti

Falleció Busti

A través del Decreto 2544, la Municipalidad de Paraná estableció tres días de duelo en la ciudad y se dispone izar la Bandera Nacional a media asta en los edificios públicos.Sobre la muerte de quien fuera tres veces mandatario de la provincia, el intendente Adán Bahl expresó: “Con profundo dolor despedimos al ex gobernador Jorge Busti. Hoy, la política entrerriana perdió a uno de sus mejores hombres y los peronistas nos quedamos sin un gran compañero”.Falleció el tres veces gobernador de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti. El deceso del ex mandatario provincial justicialista, de 74 años de edad, fue confirmado esta tarde aSu estado de salud había desmejorado tras una compleja intervención coronaria a la que se sometió el pasado 9 de diciembre.Allegados al ex gobernador, señalaron a este medio que esta tarde, Jorge Busti era sometido a una nueva intervención coronaria y mientras se realizaba la operación quirúrgica para retirar un catéter, el tres veces mandatario provincial, se descompensó y falleció a las 16.30 de este lunes, en la clínica donde estaba internado hace once días.Se recordará que el dirigente Justicialista fue operado del corazón en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires -ICBA-. Allegados habían comunicado que padeció una complicación, por lo que debieron implantarle un marcapasos y conectarlo a otra aparatología para mejorar la función del corazón.El estado de salud del destacado dirigente político entrerriano, se había complicado tras la intervención coronaria que demandó atenciones complementarias en busca de su recuperación, pero pese a los esfuerzos médicos, el ex gobernador no logró superar el complejo cuadro y esta tarde, falleció durante una nueva intervención, se confirmó a