Video: le propuso matrimonio mientras dirigía y actuaba en un show musical

Federico y Mabel van a unirse en matrimonio, pero la forma en que lo decidieron fue para alquilar balcones. Ella estaba en plena acción con su show musical “Te lo contamos bailando” mientras él la miraba desde el público, planeando el momento justo para entrar a escena y sorprenderla con la propuesta. El video al que accedió Elonce TV, se ve claramente el momento en que el futuro esposo le propone matrimonio al amor de su vida.“Estaba muy sorprendida. La gente explotó en aplausos, fue un acto de amor hermoso. Muchas personas pensaron que era parte del show, hasta que mis alumnos empezaron a gritar y vieron el anillo. Fue muy emotivo”, expresó aMabel Folonier, la novia.Por su parte, Federico contó que “hay mucho amor. Yo tenía pensando proponerle casamiento, pero no encontraba el lugar ni el motivo”. Rápidamente dijo que su declaración se realizó en “una de las escenas de la obra. No me costó para nada declararme. El momento fue muy simple y tan lindo que hasta hoy me emociono. Fue un lindo regalo para los dos”.El novio, muy enamorado, describió a Mabel: “más allá de que la amo, rescató su compañerismo. Con ella habló de temas que nunca toqué con nadie, somos muy confidentes y eso hace que la relación siga viva como el primer día. Tenemos problemas como todos, pero los hablamos con mucho respeto”.Mable agregó que “somos grandes y la vida nos dio una nueva oportunidad en el amor. Somos muy felices y esto alimento el amor que nos tenemos y las ilusiones”.La pareja todavía no tiene fecha de casamiento, pero pronto comenzarán con los preparativos. Por el momento, disfrutan de su amor y de esta etapa tan linda que están viviendo.