Covid-19: “La vacuna es lo mejor que le pudo pasar a la humanidad”, dijo un niño

Avanza la vacunación contra el Covid-19 en Paraná. En el Complejo Escuela Hogar, para este lunes, estaba prevista la aplicación de “primeras y segundas dosis de Sputnik V, primeras y segundas de Sinopharm, dosis Pfizer a los chicos de entre 12 y 17 años y de Astrazeneca, primeras, segundas y refuerzos”.“Fue continuo el llegar de las personas a vacunarse y es una jornada tranquila. Los puestos que tuvieron mayor demanda fueron los que eran para vacunar a los chicos y en el que se aplicaba Astrazeneca porque ahí se hacían los refuerzos de todas las vacunas”, comunicó ala encargada del operativo de vacunación contra el Covid-19, Olga Castañeda. Según indicó, en las primeras horas de la mañana se colocaron “entre 70 y 80 primeras dosis de Sputnik V”.Castañeda recomendó “acercarse con el carnet de vacunas y los que vienen por primera vez, deben presentarse con el DNI”. “Y si alguien perdió el carnet, no debe hacerse preocuparse; que venga igual, nosotros lo buscamos en el sistema y se puede vacunar”, explicó al destacar que “los puestos fueron instalados en el sol para que la gente no tenga que esperar en el sol”.En la ocasión,rescató el testimonio de algunas de las personas que fueron a completar sus esquemas de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Mis amigos ya están todos vacunados, y no hay miedo en la vacuna”, indicó un adolescente.“Es lo mejor que se puede hacer, vacunarlos, y sobre todo ahora que hay otra ola de contagios, todos debemos tener más cuidados”, apuntó una mamá que acompañaba a su hija a ser inoculada contra la pandémica enfermedad.“La vacuna es lo mejor que le pudo pasar a la humanidad porque este virus comenzó a fines de 2019, principios de 2020, se llevó muchas vidas y arrasó con el mundo”, mencionó un niño. Fue en ese sentido que destacó la importancia de la vacunación contra la pandémica enfermedad: “Ahora con la vacuna, puedo confiar en que voy a hacer más cosas”.