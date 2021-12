La Municipalidad labró un acta a la concesionaria de la terminal de colectivos

Al momento de las inspecciones de control los pisos de la terminal se encontraban sucios y los tachos de residuos llenos. De esta manera, la firma no cumplía las condiciones que dicta la concesión. También lo habían alertado los usuarios."Las condiciones de higiene y salubridad de la terminal no eran óptimas. La Municipalidad recibió denuncias en relación al estado general de la terminal, por ello los inspectores municipales labraron las actas que fueron enviadas al Juzgado de Faltas”, indicaron desde Control Urbano.“El Juzgado de Faltas determinará si corresponde una multa o una sanción y en virtud de ello, será aplicada. La Municipalidad, no obstante, la concesión la tiene un privado, controla que las condiciones se cumplan”, agregaron.El Acta de Comprobación de los inspectores da cuenta que, al momento de realizar la inspección, los pisos de la terminal se encontraban sucios y los tachos de residuos llenos.